Õigusteadlane Kari Käsper: Janek Mäggi ministriks nimetamine on vastuolus Euroopa Nõukogu soovitustega

Lisaks tõi Käsper välja, et probleeme tekitab ka riigi väiksusest tulenev väike spetsialistide arv. "Eesti on väike riik ja huvide konflikti vältimine on palju keerulisem, kui nii mõneski suures riigis. Aga seetõttu peaks reeglid olema eriti selgelt paika pandud, sest risk, et otsuseid ei tehta läbipaistvalt ja avalikes huvides, vaid nad on mingi kildkonna ja sõpruskonna poolt mõjutatud," selgitas ta.

Käsperi meelest võiksid küsimuse lahendamisel võtta initsiatiivi eelkõige erakonnad. Kuna erakondade kokkulepete abil lahendusi Eestis ilma suurema kriisita kuigi tihti välja ei töötata, pakkus Käsper välja ka justiitsministri, kes võiks omakorda kutsuda kokku töörühma lobistide poliitiliste ametikohtadele määramise põhimõtete paikapanekuks.

"Lahendusena võib kasutada iseregulatsiooni ja luua ajakirjanduse eeskujul näiteks eetikakoodeksi. Võib-olla peaks seda ka seadustega reguleerima, aga oluline on, et tekiks mingi käitumispraktika, millest kinni peetakse," märkis Käsper küsimust kommenteerides.

Suhtekorraldaja Janek Mäggi astus täna Keskerakonda ja temast saab tõenäoliselt Jaak Aabi mantlipärija riigihalduse ministri toolil. Janek Mäggi on enda sõnul koostööd teinud kõigi Eesti erakondadega peale EKRE.