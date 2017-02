Õiguskomisjon toetas Eesti ja India kokkulepet karistatud isikute üleandmiseks

Riigikogu õiguskomisjon toetas üksmeelselt Eesti ja India vahelist kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkulepet, mis annab Eesti kodanikest laevakaitsjatele võimaluse kanda vajadusel karistust oma koduriigis, kui India kohus peaks nad lõplikult süüdi mõistma.

„Laevakaitsjad on neid viieks aastaks vangi mõistnud kohtuotsuse edasi kaevanud ehk lõplikku selgust kohtulahendi osas veel pole,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Üleandmise kokkuleppe sõlmimine ei tähenda, et Eesti riik oleks veendunud praeguse kohtulahendi lõplikkuses, kuid kui see peaks kehtima jääma, siis annab kokkulepe võimaluse meestel tulla karistust kandma oma kodumaale.“

Karilaid rõhutas, et komisjon soovib kahe riigi vahelise kokkuleppe ratifitseerimist ette nägevat eelnõu menetleda võimalikult kiiresti. Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleb eelnõu esimesele lugemisele 14. veebruari riigikogu istungil ning eelnõu teine lugemine ehk lõpphääletus toimuks 22. veebruaril.

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE) näeb ette Eesti ja India vahelise kohtulikult karistatud inimeste üleandmise kokkuleppe ratifitseerimist. Kokkuleppe eesmärk on anda inimestele võimalus kanda karistust oma koduriigis. Kokkulepet saab rakendada vaid juhul, kui üleandmise tingimustega on nõustunud nii karistatud inimene kui mõlemad riigid. Riikidel on õigus anda armu, amnestiat või kergendada karistust kooskõlas oma riigi põhiseadusega.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta oktoobris USA mereturvafirma Advanfortile kuuluva piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli 14 Eesti kodanikku. 30. detsembril esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütuse tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ning ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Kohus mõistis mehed süüdi ebaseaduslikus relvade omamises ja puudulikus dokumentatsioonis nende töö kohta.

Ühendkuningriigist, Ukrainast ja Eestist pärit Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliikmele määrati mullu 11. jaanuaril viis aastat vangistust range režiimiga kinnipidamisasutuses ja 3000 ruupiat (41 eurot) trahvi.