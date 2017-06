Õiguskomisjon ei toetanud nn Kenderi eelnõu

Õiguskomisjon tegi ettepaneku lükata esimesel lugemisel tagasi nn Kenderi eelnõu, mis lubaks avaldada lapspornot kirjalikes tekstides. Ettepaneku poolt hääletas kuus ja vastu kolm komisjoni liiget, teatas riigikogu.

Riigikogu 13 liikme algatatud eelnõu eesmärgiks on muuta karistusseadustiku paragrahvi, mis puudutab lapsporno valmistamist ja selle võimaldamist. Eelnõu kohaselt ei karistata lapspornot kujutava pildi või muu visuaalse teose valmistamise või selle võimaldamise eest, kui sellel teosel on oluline kunstiline, teaduslik, ajalooline või poliitiline väärtus.

Eelnõu tutvustanud riigikogu liikme Oudekki Loone sõnul on kirjalikes tekstides tegemist väljamõeldud tegelastega ehk kirjaniku fantaasiaga ning see ei saa olla kuritegelik. „Kui aga tekst kirjeldab reaalset situatsiooni, siis saab see olla kriminaalasja tõendiks nende reaalsete tegude kohta,“ ütles Oudekki Loone.

„Eelnõu ajendiks oli nn Kenderi juhtum, mille üle kohtuvaidlus alles kestab. Seetõttu tullakse eelnõuga välja liialt rutakalt ootamata ära kohtu hinnangut,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Igasugust lapspornot sisaldavat teksti ei saa nimetada kunstiks.“

Justiitsministeerium ei toeta parlamendisaadikute ettepanekut, mille kohaselt ei oleks lapsporno kujutamine karistatav olukorras, kus sellel on kunstiline, teaduslik, ajalooline või poliitiline väärtus.

Eelnõu algatajateks on riigikogu liikmed Oudekki Loone, Igor Gräzin, Barbi Pilvre, Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Valdo Randpere, Remo Holsmer, Helmut Hallemaa, Marika Tuus-Laul, Toomas Vitsut, Heidy Purga, Marianne Mikko ja Hardi Volmer. Eelnõu tuleb riigikogu täiskogu istungil esimesele lugemisele 16. juunil.