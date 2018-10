Õiguskantsleri nõunik väikese Martini juhtumist: kui lapsega ei räägita, on ta õigusi rikutud

Väikese Martini juhtumis lapse tädi Marioni esindanud Katrin Kiisk ütles ETV saates "Suud puhtaks", et tema hinnangul ignoreeriti Martini huve esimesest hetkest alates, mil laps turvakodusse sattus, vahendab ERR Uudised.

Kiisk märkis, et lapsele ei selgitatud, miks tema arvamust ei arvestatud. Lisaks hoiti juristi sõnul perekonda last puudutavatest asjaoludest teadmatuses, piirates suhtlust lapsega.

Martini tädi Marion kinnitas saates, et Martin on väga nutikas ja tark laps. Tema hinnangul tegi Tallinna linn kahju sellega, et piiras lapse ja Marioni pere kohtumisi. "Vähe sellest, et piirati kohtumist, mul oli vaja iga kord lapsele selgitada, miks ma pean ta tagasi viima. Me räägime siin lapse heaolust, see oli väga kaugel," rääkis naine pisarsilmil.