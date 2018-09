Õiguskantsleri kantselei: Tallinn peaks koostama kõigi sotsiaalteenuste taotlemiseks ühtse avalduse vormi

Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel toob linnapea Taavi Aasale adresseeritud kirjas välja, et Tallinna linn on oma kodulehel avaldanud valdava osa sotsiaalteenuste kohta ülevaatliku tutvustuse, kuid oluline on jälgida, et need kirjeldused vastaksid seadusele. Samuti võiks mõnda teenuse kirjeldust täiendada, et abivajajal oleks teenuse sisu kohta rohkem infot.

Teenuste tutvustused leiab kodulehelt hõlpsasti, samas võiks linn Koppeli hinnangul kaaluda ka ühe üldise infolehekülje koostamist, mille kaudu saaks inimesi teavitada, kuidas Tallinnas on abi andmine korraldatud. Ühtlasi võib seal teada anda, et abivajajale tarviliku teenuse selgitab välja linna sotsiaaltöötaja, ning ära märkida, kui kiiresti linn teenuse korraldamise kohta otsuse teeb. Kasulik oleks inimestele teatada, et abivajaja võib taotluse esitada ka telefoni teel.

Samuti oleks mõistlik koostada kõigi teenuste taotlemiseks ühtne avalduse vorm, millega abiotsija saab esitada oma kontaktandmed ja lühidalt selgitada, milles ta abi vajab. Vormi koostamisel ja selgituste jagamisel tuleks lähtuda tõdemusest, et abivajaja ei pea ise teadma, millist teenust ta täpselt vajab, vaid selle selgitab välja sotsiaaltöötaja. Inimesele ei tohiks jääda muljet, et ta peab taotlema kindlat teenust. Avalduse blankett peaks sobima kõigi teenuste taotlemiseks ja olema lihtsalt leitav.