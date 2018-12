Õiguskantsler manitseb omavalitsusi tagama ka puuetega inimestele võimaluse valimisjaoskonnas hääletada

Madise toonitas oma pöördumises, et avalikul võimul, sealhulgas kohalikul omavalitsusel, lasub muu hulgas kohustus hoolitseda selle eest, et kõik valijad, teiste hulgas ka puuetega inimesed, saaksid teostada oma poliitilisi õigusi võrdsetel alustel. "See tähendab, et hääletusprotseduurid, -vahendid, -materjalid ja -jaoskonnad oleksid puuetega inimeste vajadustele kohandatud, neile sobilikud, juurdepääsetavad, lihtsalt mõistetavad ja kasutatavad."

Õiguskantsler tõdes, et tunnustades omavalitsuste pingutusi erivajadustega inimeste huvidega arvestamisel on valimisjaoskondadele ligipääsuga jätkuvalt probleeme ja sama kehtib ka valimistesse puutuva informatsiooni kättesaadavuse kohta. Probleemile on tema kinnitusel viidanud Eesti Puuetega Inimeste Koda 2018. aastal koostatud puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis. "Puuetega inimestel ei ole alati võimalust otsustada valimisviisi üle, vaid nad on sunnitud kas ehääletama või hääletamiskasti koju kutsuma," nendib raport.

"Selleks, et puuetega inimesed saaksid iseseisvalt ja täielikult osaleda kõigis eluvaldkondades, tuleb neile teistega võrdsetel alustel võimaldada ligipääs füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusele," rõhutas Madise.

Eesti ratifitseeris puuetega inimeste õiguste konventsiooni 2012. aastal, võttes sellega kohustuse kaitsta ja tagada puuetega inimeste õigusi ning edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu. 1. jaanuarist hakkab õiguskantsler täitma konventsioonis ette nähtud puuetega inimeste õiguste kaitse ja edendamise ülesandeid. Tänavu juunikuus riigikogus vastu võetud õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus paneb õiguskantslerile ühtlasi kohustuse teha konventsiooni

rakendamise üle järelevalvet.