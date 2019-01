Õiguskantsler manitseb ministeeriumi pöördumistele õigeaegselt vastama

"Viimasel ajal on mitu inimest õiguskantslerile kaevanud, et nad ei ole justiitsministeeriumilt oma kirjale vastust saanud. Samuti olen täheldanud, et ministeerium ei vasta tähtajaks inimeste avaldustele, mille õiguskantsleri kantselei on edastanud," märkis Madise.

Isiku õigus saada vastus oma pöördumisele tuleneb põhiseaduses sätestatud õigusest menetlusele, mille üheks osaks on isiku õigus heale haldusele. Põhiseaduse kohaselt on igaühel ka õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste ja nende ametiisikute

poole. Pöördumisele tuleb vastata korrektselt ja õigeaegselt

ning pöördumist peab menetlema vastavalt selle sisule. Seega on isikul õigus eeldada, et tema pöördumine ei jää tähelepanuta ning et sellele vastatakse selleks ettenähtud korras.

"Märgukirjale ja selgitustaotlusele peab vastama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates kirja registreerimisest," rõhutas Madise. Vastamise tähtaega võib tema sõnul erilise vajaduse korral pikendada kuni kahe kuuni, kuid sellisel juhul tuleb pöördujat vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest teavitada.

Õigukantsler tõi ka välja kirjad, millele ministeerium ei ole seaduses sätestatud tähtaja jooksul vastanud ega pikendanud ka vastamise tähtaega.

Näiteks kaebas inimene 12. oktoobril õiguskantslerile, et ministeerium ei ole vastanud tema 30. augusti kirjale, mis puudutas korruptsioonivastast seadust. Pärast õiguskantsleri nõuniku

järelepärimist saatis ministeerium inimesele vastuskirja 24. oktoobril.