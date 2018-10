Õiguskantsler: keskhariduse nõue lennujaama turvatöötajatele ei ole põhiseadusega kooskõlas

Ta sõnul on mõned töötajale esitatud nõuded iseenesestmõistetavad, näiteks koolitusel osalemine või Kaitsepolitsei taustakontroll. Ent keskhariduse nõue pole põhiõigust piirates vajalik ega proportsionaalne. "Põhjus on selles, et seadus on inimese ametisse

sobivuse hindamiseks ette näinud muud, eesmärgipärased ja eeldatavalt tõhusad abinõud – Lennuameti ja Kaitsepolitseiameti tehtava eelneva ja perioodilise kontrolli," kirjutas Madise, kelle hinnangul tuleb töötaja julgestamisega toime ka keskhariduseta.