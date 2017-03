OHUTU VALIK: Martin Helme ütleb, et Erik Roose puhul oli teada, et halbu üllatusi ei tule

ERR-i nõukogu liige Martin Helme selgitab, et ERRi juht pole paavst, kes tingimata vaja koheselt ära valida ning eile oligi õhus variant, et kolme kandidaadi seast juhatuse esimeest ei leita.

Mäletatavasti pääsesid eile esimesest hääletusvoorust edasi Allar Tankler ja Mart Luik, Erik Roose jäi kolmandaks ehk langes välja. Järgmises voorus aga kumbki kandidaat piisavalt hääli ei saanud. Kokkuvõttes valiti kompromisskandidaadina üldse Roose.

Helme nentis täna R2 hommikuprogrammis, et otsus on pälvinud kriitikat, kuna jääb mulje, et nõukogul oli kiiresti vaja otsustada, kes uueks juhiks saab. "Pikalt arutasime ja tegelikult oligi võimalus, et otsustame, et tulemuseni ei jõua. Et ärme võta hoiakut, et valime paavsti," arutles ta.

Ta lisas, et alternatiivina oli laual seegi, et alustada nullist või hiljem kasutada sihtotsingut. Helme ise märkis koosolekul sedagi, et kui praeguse nõukogu koosseisuga ei tule midagi välja, tuleb lihtsalt ka nõukogu liikmed välja vahetada.

Roose kasuks langes aga valik seetõttu, et juba koosolekule minnes teadsid nõukogu liikmed, et Roose on kõigi teine eelistus, kompromisskandidaat. "Tema puhul oli kõige vähem neid liikmeid, kes ütlesid, et üldse ei sobi. Tema puhul võis kõige rahulikumalt tõdeda, et halbu üllatusi ei tule."

Helme sõnutsi kestis koosolek kaua, kuna pikalt ajati järge ERR-i seaduses ning nõukogude korras, et ikkagi järgida protseduure. Et hiljem ei saaks keegi kinni võtta ja öelda, et valimine polnud korrektne.

Praegune ERR-i juht Margus Allikmaa on ametis kuni 31. maini. Uus ERR-i juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil, tema ametiaeg kestab 2022. aastani.