Õhukvaliteedi näitajate parandamiseks teostatakse tolmutõrjet

Käesoleval nädalal teostavad kommunaalameti lepingupartnerid täiendava tööna aktiivsema liikumisega tänavate rentslite kastmist kloriide vesilahusega, et vähendada naastrehvide kasutamise tagajärjel lahti sõidetud teekatte osakeste lendumist linnaruumis.

Külmaperioodi jooksul on kogunenud arvestatav hulk lahtisõidetud asfaldiosakesi, mis on ladestunund rentslitesse ja hakkavad kuivade ilmastikuolude korral lenduma.

Lähinädalate ilmastikutingimused ei soodusta veel suuremahuliste kevadkoristustöödega alustamist, kuna öised temperatuurid on miinuses ning rentslites esineb külmunud jääd, mis ei võimalda tänavamustuse efektiivset kokku kogumist.

"Põhimõtteliselt on kommunaalameti lepingupartnerid, tänavapuhastus firmad, valmis ka põhjalikuks kevadiseks koristuseks, millega saame alustada kohe kui ilmaprognoosid seda võimaldavad. Tänavate kevadist suurpuhastust alustame nii nagu varsematelgi aastatel tihedama liiklusaga tänavatel," ütles kommunaalmeti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. „Tänavatolm on tervist kahjustav, mistõttu on soovitav aktiivses liikluskeskkonnas viibimise aega vähendada.“