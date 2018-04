Ohtu polnudki? Tundub, et Hiiumaale viivad parvlaevad seisid ilmaasjata

Madala veetaseme tõttu seisid Hiiumaa parvlaevad sel talvel ja kevadel mitu päeva ning sõitsid osa ajast Rohuküla asemel Virtsu sadamasse.

Uute mõõtmiste järgi aga võinuks laevad rahumeeli sõita: madalseis polnudki ohtlik, kuna Rukki kanalis jagus sügavust küllaga, kirjutab Õhtuleht.

Kuna nii hiidlasi, sadamafirmat AS Saarte Liinid kui ka veeteede ametit huvitas kanali tegelik sügavus, otsustas Meremõõdukeskuse juht Peeter Ude oma tehnikaga jääs riskida ja teha vaatamata osalisele jääkattele oma uurimislaevaga esialgsed mõõtmised ära.

AS Tallinna Sadama avalike suhete juht Sirle Arro ütles, et on head uudist mõõdistustulemuste kohta juba kuulnud ja loodab, et see osutub tõeks [kui veeteede amet üle mõõdab ja kinnitab].

Tema sõnul on TS Laevade parvlaevad juhindunud koguaeg veeteede ameti garanteeritud sügavustest ja teevad seda ka edaspidi.

