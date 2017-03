Odinite üks juhte valiti EKRE Soome ringkonna juhatuse liikmeks

EKRE Soome ringkonna juhatuse liikmeks valiti täna pagulasvastase organisatsiooni Soldiers of Odin Estonia üks juhte Indrek Olm.

EKRE Soome ringkonna juht Mare Liiger ütles, et tema teada rohkem odinite liikmeid Soome ringkonda ei kuulu. EKRE tema sõnul Soldiers of Odin Estoniaga koos ei tööta, aga kuna tegemist on isamaalise ettevõtmisega, siis pole neil midagi selle vastu, kui selline inimene ridades on, seni, kuni ei eksita eetikareeglite vastu. "Saame inimese eetikat hinnata ta tegude järgi," ütles Liiger.

Olmi kommentaari ei õnnestunud täna saada. Küsimusele, kas endised odinid on nüüdsed ekred või vastupidi, vastas Olm Facebookis järgnevalt: "Need on kaks täiesti erinevat asja, kus üks ei välista teist ja vastupidi."

Olm on EKRE liige 2. jaanuarist 2016. Ta oli Soldiers of Odin Estonia juht kuni eelmise aasta aprillini. Siis lahkus ta ametist, sest ta oli andnud purjus peaga intervjuu. Äriregistri andmetel on ta endiselt MTÜ Soldiers of Odin Estonia juhatuse liige.

EKRE on ilmselt ainus erakond Eestis, millel on oma rakuke ka Soomes.