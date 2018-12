Odini sõdalast nüginud Eesti 200 liige avaldas kahetsust ja esitas avalduse erakonnast lahkumiseks

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles Delfile, et kuigi juhtum pole oteselt erakonnaga seotud, leiab ta, et igasugune vägivalla kasutamine on lubamatu.

Sama seisukohta väljendas ta ka erakonnakaaslatele saadetud kirjas. "Viha õhutamine, isiklikud rünnakud ja sõnaliselt vägivalla propageerimine ei ole Eesti kultuuri osa ja selle vastu tuleb seista," märkis ta. "Luban, et ei tolereeri sellist poliitilist kultuuri ja teen erakonna esimehena endast kõik oleneva, et sellele vastu seista."

Samas leiab Kallas, et Hartlebi lahkumine erakonnas ja poliililisest elust on kahetsusväärne ja sellega ta ei nõustu.

"Tema taandumine Eesti poliitikast viitaks sellele, et oma seisukohtade avaldamine ei ole enam vabas õhkkonnas Eestis võimalik," kirjutas Kallas.

Kallase meelest peegeldavad reaktsioonid intsidendile liikumist hirmuühiskonna suunas, kus poliitilisse kultuuri on toodud vägivalda õigustavad metafoorid nagu "vastutajate pead peavad lendama” või keegi peab "lõpetama võllas".

Hartleb avaldas juhtunu osas kahetsust

Intsidendis osalenud Tallinna Ülikooli õppejõud Florian Hartleb, kes on varasemalt aastakümneid ka Saksamaal erakonda kuulunud, avaldas toimunu pärast sügavat kahetsust.

Hartleb vabandas erakonna esimehele saadetud kirjas, et tema reaktsiooni tõttu ka erakond asjasse kaasa tõmmati.

"Ma tean, et erakonda kuulumine toob kaasa privileege ja ka kohustusi, eriti mis puudutab aktiivset ühiskondlikku tegevust ja head käitumist," märkis Hartleb.

Mehe sõnul šokeeris teda väga vaenulikkus, mida Vabaduse väljakul ka tema kui immigrandi suhtes avaldati ja seetõttu ei suunud ta ka rahvahulga keskel rahulikuks jääda.