Odessas hukkunud noormehe peiepeol kumme vilistanud seltskonnas oli külaline narkojoobes

Nii käisid piirkonnapolitseinikud ka veel tagantjärele kohalike elanikega suhtlemas ning uurimas, kas ja kuidas selline peiepidu nende igapäevaelu mõjutas või häiris. Inimestega suheldes selgus, et paljud olid nädalavahetusel kodudest ära ja paikseks jäänud ei täheldanud sel nädalavahetusel midagi nii kriitilist, vaid kuulsid sellest vahejuhtumist alles tagantjärele meedia vahendusel.

Politsei on ka korduvalt asjaosaliste endiga suhelnud ning tagantjärele tunnistavad nad, et raske uudis sõprade surmast ja nende ärasaatmiseks korraldatud peiepidudel tarvitatud alkohol tegid oma töö. See mõistagi ei õigusta korrarikkumist ning vaevalt lahkunudki selle üle oleks uhkust tundnud, et nende auks korraldatud koosviibimine osadele arestimajas ning nõnda suure negatiivse meediatähelepanu ja avaliku hukkamõistuga lõppeb.