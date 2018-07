Odessa politseiülema nõunik: Eesti mehed plaanisid pidada orgiat, neil olid ümber tüdrukud ning nad olid tarvitanud Viagrat

Siiski nentis Forostjak, et politseiuurimist ei huvita see, milliseid teenuseid mehed endale tellisid, aga see, mis põhjusel mehed hukkusid. „Mehed surid ravimite, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel, mis tõid endaga tagasipöördumatu terviserikke,” kordas ta.

Nõunik sõnas, et Odessa politsei hoiab silma peal turistide röövimisel – turistidele valatakse klubis joogi sisse kanget unerohtu ning kui nad ära vajuvad, röövivad vargad nad varast paljaks. Ärgates ei mäleta turist juhtunust midagi. „Eesti meeste puhul sellist asja ei olnud,” sõnas ta.

Ukraina politsei uurib juhtunut kriminaalkoodeksi artikkel 115 järgi, mis näeb ette hukkumist loomulikul põhjusel. Forostjak põhjendas, et surma põhjustasid mehed endale ise ilma kellegi sekkumiseta.

Varasemalt on Forostjak politseiuurimist kommenteerinud, et Eesti mehed võidi tahtlikult mürgitada, kuid uus avaldus lükkab selle ümber.