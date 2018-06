Objektiiv ja Kesknädal saavad konkurendi: Isamaa alustab oma uudisteportaaliga, mida hakkab juhtima Mart Luik

Erakond Isamaa käivitab lähipäevil oma uudisteportaali, mille juhiks on partei riigikogu fraktsiooni meedianõunik Mart Luik.

"Me tahame, et meil oleks erakonna liikmetele ja meie maailmavaadet toetavatele inimestele üks uudistekanal. Kui meile tundub, et mõni seletus või meiepoolne kommentaar on filtritesse kinni jäänud, siis oma kanalis me saame kõik lõpuni lahti seletada," selgitas Mart Luik ERR-ile.

Küsimusele, kas Isamaa ei usalda ajakirjandust, vastas Luik, et usaldab küll, aga rõhutas, et oma kanaliga jõuavad erakonna sõnumid selgemini kohale.

"Paljud poliitikud tunnevad, et neid ei kuulata lõpuni. Siis on mure ka selles, et tihti jääb olulise asja puänt kajastamata või varju," lisas ta.

Uudisteleht, kus hakkavad ilmuma uudised, arvamuslood ja ka veebisaated, jääb Luige sõnul tööle ka pärast 2019. aasta riigikogu valimisi.

Oma uudisteportaal pole Eesti erakondade seas uus nähtus. Näiteks peab EKRE uudistemeediumit Uued Uudised, Keskerakonnale kuulub Kesknädal ja Vabaerakond vahendab oma uudiseid läbi portaali Vabauudised.