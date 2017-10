Nüüd saab: Riigi infosüsteemide amet kutsub kõiki turvariskiga ID-kaarte uuendama

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) soovitab kõigil turvariskiga ID-kaardi omanikel hakata kaarti kauguuendama. Uuendamise tarkvara on testperioodi läbinud ning enamik e-teenuseid juba toetab uuendatud ID-kaarti.

Uuendada tuleb kõiki pärast 2014. aasta 16. oktoobrit väljastatud ID-kaarte, mida kasutatakse elektrooniliselt. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kodulehel https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/ saab dokumendi numbri järgi ise kontrollida, kas ID-kaart kuulub turvariskiga kaartide hulka ning vajab uuendamist. Kaarti ei pea uuendama inimesed, kes oma kaardiga digiallkirja ei anna või ei kasuta e-teenuseid oma ID-kaardi PIN1 või PIN2 sisestades. Isikut tõendava dokumendi ja kliendikaardina kehtivad kõik kaardid oma kehtivusaja lõpuni. Digiretsepti kasutamiseks patsiendina ei ole samuti vaja ID-kaarti uuendada.

ID-kaardi uuendamiseks on vaja arvutit ja kaardilugejat. Kaardi uuendamiseks tuleb veebilehelt https://installer.id.ee/ arvutisse laadida ID-kaardi tarkvara uusim versioon ja järgida ekraanil olevaid juhiseid. Veebilehel www.id.ee on avaldatud kauguuendamise protsessi täpne juhend ning video sellest, kuidas kaarti uuendada.

Kellel ei ole võimalust arvutis ID-kaarti uuendada või tekivad tõrked, saavad dokumendi sertifikaate uuendada PPA teenindustes. Alates 26. oktoobrist toodetavatel ID-kaartide kiipidel on uus tarkvara juba kasutusel ning neid kaarte uuendama ei pea. Varem toodetud ID-kaardid, millele inimene pole seni järele läinud, uuendab PPA teenindaja.

Loe veel

RIA peadirektori Taimar Peterkopi sõnul on kauguuenduse lahendus loodud ajaga võidu joostes ning see ei ole täiuslik. „Kauguuenduse rakenduse tehniline võimekus on piiratud ja korraga saab oma kaarti uuendada ligi 1000 inimest. Kindlasti tekib ülekoormusest põhjustatud viivitusi ning aegasid, mil kohe ei ole võimalik kauguuendamist teha, vaid peab hiljem uuesti proovima,“ ütles Peterkop.

„ID-kaardi uuendajad peavad arvestama ebamugavuste ja tõrgetega, kuid see on ainus lahendus, kuidas me saame ID-kaardi turvariski maandada võimalikult kiiresti ja e-teenuseid turvaliselt edasi kasutada. Mac`i kasutajad peavad pärast uuendust arvestama veebilehitsejate piirangutega. Umbes kuuks ajaks kaob võimalus dokumente krüpteerida, selle lahenduse väljatöötamisega RIA tegeleb,“ lisas Peterkop.

„Kõige mugavam on uuendus ise juhendi järgi oma arvutis ära teha, kuid oleme loomulikult valmis inimesi ka teenindustes kohapeal aitama ning nõu andma,“ ütles PPA peadirektor Elmar Vaher. „Koormuse hajutamiseks pikendame suuremates linnades teeninduste lahtiolekuaegu novembris tunni võrra õhtul kella kuueni ning väga suure koormuse korral avame teenindussaalid ka nädalavahetustel,“ täpsustas Vaher.

Turvarisk puudutab praegu juba ligi 800 000 ID-kaarti, sh digi-ID-d ning e-residendi- ja elamisloakaarti. Turvarisk ei puuduta mobiil-ID-d ega enne 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte.

Turvariskiga ID-kaarte saab uuendada nii oma arvutist kui ka PPA teeninduses kuni 31. märtsini 2018. 1. aprillist turvakaalutlustel uuendamata sertifikaadid tühistatakse. Tühistatud sertifikaatidega dokumenti uuendada ei saa ning elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda uus kaart.

Tänase seisuga on oma dokumendi uuendanud 20 000 inimest.

Oluline info enne dokumendi uuendamist: