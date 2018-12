Nutisõltuvus häirib kutsekoolide õpilasi. Teadlaste lahendus: õpetame nad tööelus kasulikke digilahendusi välja töötama

Veebiküsitluset tuli välja, et neist, keda nutisõltuvus puudutanud on, on püüdnud pooled asjaga mingil viisil tegeleda, kümnendik ei oska probleemiga aga midagi peale hakata. Lausa 92 protsendile veebiküsitlusele vastanutest tundub, et nutisõltuvus on ühiskonnas suur probleem.

Samsung Digi Pass koolitusprogrammi juht, Tallinna ülikooli haridustehnoloogia vanemteaduri Mart Laanpere sõnul polnud nutisõltuvuse kohta andmete kogumsiel tegu otseselt teaduspõhise uuringuga, vaid eelkõige küsitlsuega, mis andis aimu, kuidas noored subjektiivselt nutisõltuvuse küsimust tunnetavad. Kokku vastas küsitlusele 450 kutsekoolide õpilast ja hiljuti lõpetanud vilistlast.

Veebiküsitlus oli tegelikult osa suuremast projektist, millega püütakse aidata kutsekoolide õppuritel tulevases ametis infotehnoloogilisi lahendusi oma vajaduste järgi ise kavandama.

Positiivne programm nutisõltuvse vastu

Laanpere märkis, et nad võitlevad nutisõltuvuse vastu positiivse programmiga. Mängimise ja sotsiaalvõrgustikes aja viitmise asemel võib seda kasutada ka edasi viivatel eesmärkidel, leiab ta.

"Meie eesmärk on nädata projektis osalevatele õpilastele, et kui nad nutikalt kasutavad seadmeid, mis neil taskus on, aitab see paremini tööd leida," ütles Laanpere.

„Probleem pole mitte nutiseadmete kasutamine, vaid oskus infot otsida, sotsiaalmeedias suhelda, turvalisus ja küberhügieen. Oluline on reguleerida ajakasutust veebis ning kasutada seda ka muuks kui meelelahutus,“ ütles Laanpere.