NUKU teatri arvutivõrku tabas krüptoviirus

NUKU teatri arvutivõrku tabas kolmapäeva pärastlõunal krüptoviirus, mis õnneks siiski suurt kahju teha ei jõudnud.

"Täna teadaoleva info põhjal saan öelda, et kolmapäeva pärastlõunal käivitus kahes meie võrgus olevas arvutis nn krüptoviirus," ütles NUKU teatri juht Joonas Tartu Delfile. "Viirus hakkas faile krüpteerima. Reageerimise kohe ning eriti kaugele negatiivne tegevus ei jõudnud," lisas ta.

Kannatada said Tartu sõnul programmfailid ja piisas arvutite puhastamisest ning programmide uuesti laadimisest. Pisut said kannatada ka kaks sisufailide ja töödokumentide kataloogi, millest tehakse pidevalt varukoopiaid.

"Kuidas viirus meie võrku sai on hetkel veel ebaselge ning võimalik, et täielikku selgust me ei saagi," nentis Tartu. "NUKU küll kasutab oma töös IT lahendusi, kuid nii-öelda tegevuse nurgakiviks need ei ole," lisas ta. Tema sõnul on teatri jaoks tunduvalt suuremaks ohuks näiteks elektrikatkestus või näitleja haigestumine.

"Ajaloo seisukohalt ning igapäevatöös vajalikke dokumente ja andmehulki on, kuid mitte väga suures mahus ja need on erinevatesse kohtadesse ning pidevalt uuendades varundatud. Seega tekkinud kahjuks on minu ja IT-mehe mõningane närvirakkude ja aja kulu," rääkis Tartu. "Usun, et olime piisavalt hästi ettevalmistatud ja tänases maailmas täielikku puutumatust loota ja oodata ei saa. Seega eriti traagiliselt me juhtunut ei võta," sõnas teatrijuht.

"Soovitus kõigile on, et kui vähegi võimalik, siis IT-st sõltuda võimalikult vähe. Iga sõltuvus läbi mõelda ning nii-öelda plaan B paika panna. Lisaks kontrollida, kui hästi te IT-tehnoloogiliselt kaitstud olete ja kui arvate, et olete hästi kaitstud, siis mõelda korra veel," sõnas Tartu. "Ja kõige olulisem on kõigest väärtuslikkust pidevalt värskendades varukoopiaid teha," rõhutas ta.