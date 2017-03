Nõukogu liige: kõige suurem kaotus oleks see, kui ERRi juhi konkurss kukuks läbi

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme Viktoria Ladõnskaja hinnangul tuleb ERRi juht konkursil ära valida, sest muidu petetaks avalikkuse ootusi ja määritaks nõukogu mainet.

ERR-i juhi kohale kandideerivad Mart Luik, Erik Roose ja Allar Tankler.

Ladõnskaja sõnul on kõik kolm kandidaati väga tugevad ja võib rõõmu tunda, et nõukogu liikmetel on, kelle vahel valida.

Ladõnskajs sõnul oleks kõige suurem kaotus see, kui konkurss kukuks läbi. "See reedaks avalikkuse ootusi, määriks nõukogu mainet ja viskaks taas üles kahtluse, et tähtsatele ühiskondlikele positsioonidele justkui korraldatakse proovikonkursse, et hiljem keegi teine kohale määrata. Sellist mainet ma antud konkursile ei tahaks. Minu eesmärk on selge – jõuda kokkuleppele ja valida tugev juht," kirjutas Ladõnskaja sotsiaalmeedias.

Ladõnskaja nentis, et konkursi tingimused ja reglement on keeruline ning sellele lisandub ka avalik huvi. "Mina, ERRi nõukogu liikmena, olen veendunud, et peame leidma tulevikuinimese, kellel oleks arusaam nii suure organisatsiooni juhtimisest kui ka ajakirjandusest ja kes suudaks aru saada tehnoloogilistest trendidest maailmas, mis ajakirjandusmaastikku mõjutavad. Professionaalsus ajakirjanduslikus aspektis tähendab ka seda, et kandidaat suudab jääda objektiivseks ja tagada eetriruumi erinevatele maailmavaadetele."

ERR-i nõukogu loodab uue juhi välja valida 15. märtsil. ERR-i juhiks saamiseks on vaja kümneliikmelise nõukogu vähemalt seitsme liikme toetust. Praegune ERR-i juht Margus Allikmaa on ametis kuni 31. maini. Uus ERR-i juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil, tema ametiaeg kestab 2022. aastani.