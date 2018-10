Notarid annavad avatud uste päeval tasuta nõu

Tänavu keskendutakse eeskätt abieluvaraküsimustele, kuid vastuseta ei jää kindlasti ka küsimused kinnisvaratehingute, pärimise või näiteks volikirjade kohta.

„Abieluvaraküsimused on aegumatud ning kuna meie perekonnaseadus võimaldab inimestel valida abiellumisel kolme varasuhte vahel, on vajalik, et inimesed oskaksid nendel ka vahet teha,“ ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.

„Veelgi enam – abieluvarasuhted ei puuduta ainult abiellunuid, vaid mõjutavad tulevikus läbi pärimise ka lähedasi ning lepingute sõlmimisel teisi inimesi. Teatud juhtudel on ju tehinguteks vajalik teise abikaasa nõusolek ning selle puudumisel on leping õigustühine,“ lisas Saar-Johanson.

Saar-Johanson rõhutab, et tegelikult on notaribürood avatud ka kõigil teistel tööpäevadel ning notariaalse tehinguga seotud nõustamine on alati tasuta. „Küll aga on avatud uste päev hea võimalus notari külastamiseks nendel inimestel, kes alles kaaluvad tehingu tegemist või vajavad abi erinevate variantide kaalumisel – näiteks kuidas vormistada testamenti või millist varasuhet abielludes eelistada,“ ütles Saar-Johanson.

Notarite Koja esimehe sõnul on avatud uste päevad olnud väga populaarsed ning mullu käis notaritelt nõu küsimas ligi 700 inimest üle Eesti. 2017. aastal tegid 91 Eestis tegutsevat notarit kokku 315 704 tehingut ja toimingut, millest ligi veerand oli seotud kinnisvaraga. Abielusid sõlmiti notarite juures ligi 500 ning lepinguid abieluvaraga tehti üle 1600.