Norman Aas: üldine kogemus näitab, et efektiivse korruptsioonivastase programmi jaoks peab juhtkond eeskuju näitama

Tallinna linnavalitsus palkas advokaadibüroo Soraineni välja töötama korruptsioonivastase võitluse programmi linnas. Programmi vedav endine peaprokurör Norman Aas ütles, et alguses keskendub ta linnavalitsusele ja sellele lähematele ametitele, sest kogemus näitab, et korruptsiooni ennetamiseks peab juhtkond eeskuju näitama.

Tallinna linnapea Taavi Aas lubas mai keskel linnameedia väljaandes Pealinn pärast Sõle spordikeskuse altkäemaksu juhtumit, et asub looma korruptsioonivastase võitluse programmi.

See kõik toimub ajal, kui toimub kohtuprotsess Tallinna eelmise linnapea Edgar Savisaare üle seoses altkäemaksu võtmise süüdistusega. Kohus lõpetas küll eile Savisaare kehva tervise tõttu menetluse tema üle, aga Savisaarele altkäemaksu andmises kahtlustatavad ettevõtjad jäävad ikka kohtu alla.

Aas ütles, et Soraineni bürool on linnaga kokkulepe, büroost asuvad sellega tegelema mitu inimest. Kõigepealt on plaanis välja selgitada, milline on praegu olukord korruptsiooni ennetamisega, kas korruptsiooni ennetamise süsteem on paigas, millised on selle komponendid, kas see toimib ja kuidas seda saaks edasi arendada.