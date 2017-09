Nördinud Põhja-Tallinna elanik jättis Kaljulaidile sõnumi: lubad, aga ei tee, Raimond?

Tähelepanelik lugeja saatis Delfile foto põlenud autovrakist, millele on kirjutatud sõnum Põhja-Tallinna linnaosa vanemale Raimond Kaljulaidile.

Lugeja saadetud fotol on näha põlenud auto Kalamaja asumis Jahu tänava nurgal. Vrakk on seal seisnud juba mitu kuud, kuid ööl vastu tänast on sinna kritseldatud ka sõnum Raimond Kaljulaidile.

"Lubad, aga ei tee Raimond?" seisab valgete tähtedega rohelisel taustal.