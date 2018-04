Nordica tühistas lennuki rikke tõttu lõunase Stockholmi lennu

Eesti lennufirma Nordica tühistas lennuki rikke tõttu täna kell 13.25 Tallinnast Stockholmi ja kell 14.40 Stockholmist väljuma pidanud lennu.

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo kinnitas Delfile, et kõik toimetatakse sihtkohta teiste lendudega.

Stockholmis viibiv Eesti Päevalehe ajakirjanik andis teada, et sai lennujaamas olles sõnumi, et lend on tühistatud ja paluti võtta ühendust Nordica klienditeenindusega, mis broneeris seltskonna ümber kell 18.45 Stockholmist väljuvale lennule.

Uibo ütles, et teatud juhtudel võtab Nordica klienditeenindus ka ise klientidega ühendust ja pakub alternatiivseid lennuvõimalusi. Täpsemalt tehakse seda siis, kui lend tühistatakse nii palju varem, et inimesel pole mõtet lennujaama tulla enne, kui asenduslennu ajaks.