Nordica tõmbab liinivõrku kokku, osa töötajatest koondatakse

Alates 14. jaanuarist teenindab Nordica talveperioodil kaheksat otseliini, lennates Tallinnast Stockholmi, Vilniusesse, Kopenhaagenisse, Brüsselisse, Kiievisse, Varssavisse, Viini ja Münchenisse. Turuolukorra tõttu ei lennata enam Oslosse, Amsterdami ega Peterburisse.

Nordic Aviation Groupi juhi Hannes Saarpuu sõnul on Peterburi ja Amsterdami puhul põhjuseks vähene nõudlus ning Oslo liinil terav konkurents, kus pole majanduslikult mõistlik kolmanda vedajana lennata. „Pigem suuname oma ressursi kasumit teenivatesse projektidesse, mis tugevdavad meie majandustulemusi. Nagu iga teine ettevõte, peame ka meie olema eelkõige kasumlikud ja tulevased muudatused liinivõrgus teenivadki seda eesmärki. Nordica võime olla paindlik ja reageerida operatiivselt turu muutustele on pikaajalise edu tagamisel oluline tegur," selgitas Saarpuu.

Lennukite suunamine kasumlikele liinidele ei muuda lendava personali arvu. Jaanuaris tehtavate muudatustega seoses kaotatakse kontori poolelt ära 9 töökohta..