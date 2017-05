Nordica tänaõhtune lend Amsterdamist Tallinna tühistati, enamik reisijaid pääseb Eestisse alles homme

Täna õhtupoolikul Nordicaga Hollandist Eestisse lendama pidanud reisijad jäid pika ninaga, sest Amsterdami-Tallinna lend tühistati. Lugeja sõnul pääseb osa reisijaid koju 7–8-tunnise hilinemisega ja osa peab ööseks Amsterdami jääma.

"Nordica järjekordne lend läks aia taha," teatas Delfile pettunud lugeja. Lennujaama kodulehel LOT Polish Airlinesi lennuna märgitud lend, mis pidi maanduma Tallinnas kell 17.15, kannab märget "tühistatud". "Nordica infoliinilt soovitati mööda lennujaama jalutada ja Nordica esindajat otsida, kuigi EL õigus annab selle kohustuse lennufirmale. Täis müüdud lend, hüvitised lähevad magusaks," kommenteeris lugeja. Mõni aeg hiljem lisas ta, et osa reisijaid pääseb ilmselt koju läbi Stockholmi, kuid seda 7–8-tunnise hilinemisega. Osa inimesi peab aga ööseks Amsterdami jääma.

Nordica esindaja Toomas Uibo selgitas, et Amsterdamist väljuma pidanud reis jäi ära, sest probleem tekkis esiteliku rehviga. "See vahetatakse öö jooksul ära," sõnas ta. Suurem osa reisijaid on paigutatud hotellidesse, tänaseks on leitud lend Tallinna üksnes kümnele inimesele. "Kuna on reede õhtu, siis on kõik lennud kahjuks täis," osutas Uibo. Nordical väljub homme Amsterdamist lend ühe-kahe vahel päeval, kuid Uibo kinnitusel otsitakse ka muid variante, et reisijad kiiremini koju saada. "Meie enda lennuga mahuvad kindlasti kõik, aga me proovime teha kiiremini," lisas Uibo.