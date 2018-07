Nordica probleemid jätkuvad ka täna: Kopenhaageni-Tallinna lend tühistati

Nordica tühistas eile mitmed lennud, sest paarkümmend töötajat oli korraga haiguslehel. Täna on praeguse seisuga tühistatud üks lend.

Lennujaama kodulehel on näha, et kell 11.10 pidi saabuma lend Kopenhaagenist, ent see lend tühistati. Delfi kajastas eile, et Nordica tühistas lennud Münchenisse, Varssavisse ja Kiievisse.

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo selgitas eile, et lennundusmaailmas on isegi nohu väga suur oht lennu turvalisusele. "Nohust võib välja kasvada väga tugev peavalu, mis paneb ohtu piloodi tervise ja lennu turvalisuse," sõnas Uibo.

Ta kahtlustas, et seoses kuumal ajal huugavate konditsioneeridega ongi üle paarikümne ettevõtja töötaja pidanud jääma koju tervist parandama. "Mõned lennud on õnnestunud katta muu personaliga, aga kahjuks kõiki lende ei õnnestu päästa."