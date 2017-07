Nordica lennuk tegi üle tunni Tallinna lähistel õppelende

Täna pärastlõunal põhjustas mitmetes Delfi lugejates segadust Flightradari pilt, mis näitas, et lend EST322 teeb ringe Tallinna kohal.

Flightradari leht oli tõesti ringidest kirju ning neid lisandus pooleteise tunni jooksul järjest juurde.

Tallinna lennujaamast öeldi Delfile, et tegemist on suure tõenäosusega õppelennuga. Selle viitasid ka FlightRadari lehel olnud märkmed, et nii algus- kui ka sihtpunkt on Tallinnas.

Nordica infotelefonilt öeldi samuti, et "EST322" viitab õppelennule, reisilennukite tähised on teistsugused. Seda kinnitas ka Nordica pressiesindaja Toomas Uibo. "Tegemist oli tõesti treeninglennuga. Flightradar oli jätnud kogemata lennukoodi peale, mis oleks tulnud ära võtta. Lennuk tuli Peterburist, lasi reisijad maha ja läks treeninglennule," sõnas Uibo.

Kella 16.35 paiku kadus tiirutav lennuk radarilt.