Noortejõukude probleemiga hakkab tegelema eraldi töögrupp ja sellesse panustatakse täiendavalt neli miljonit eurot

„Lisaks otsustati sarnaselt mullu Pärnus käivitatud lähisuhtevägivalla pilootprojektile käivitada projekt noorte õigusrikkumiste vältimiseks mõnes Tallinna piirkonnas. See aitab alaealisi puudutavat menetlust kiiremini läbi viia, noortekampade ohjamiseks sobivaid mõjutusvahendeid leida ning katsetada uusi meetmeid noorte kampade juhtimises,“ ütles Reinsalu. Ta lisas, et sügisest pannakse justiitsministeeriumi juhtimisel täiendavalt 4 miljonit eurot alaealiste õigusrikkumiste vähendamise programmidesse.

Ka siseminister Andres Anvelt sõnas, et esimese asjana tuleb kiiresti parandada infovahetust ja ametkondade vahelist koostööd. „Näiteks võiks noorsoopolitseinik ja lastekaitsetöötaja ühes ruumis töötada, et jätkuks töö noore inimesega, tema aitamise ja nõustamisega ka siis, kui ta juba on seaduse hammasrataste vahele sattunud," märkis Anvelt ja lisas, et praegu küll sellisel kujul koostööd ei ole, sellist süsteemi võiks Tallinnas seda proovida, et saada teada, palju on vaja ressursse.

„Samuti on olulised planeeritavad laste ja perede komisjonid, mis on kohaliku omavalitsuse võimalus kuulata ära ja lahendada oma inimeste probleeme. Sealtkaudu saaks ka riik tagasisidet, milliseid programme ja projekte on kõige rohkem inimestel vaja,“ möönis siseminister.

Noortekampade probleemi lahendamist jääb seirama justiitsministeeriumi eestveetav töögrupp.

Ümarlaual osalesid justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Harju maakohtu, Tallinna linna, prokuratuuri, politsei, sotsiaalkindlustusameti, Maarjamäe Hariduskolleegiumi ning Tartu ülikooli esindajad ja kriminaalhooldajad.