Noorteadlased: valitsus ja riigikogu käituvad Eestiga vastutustundetult

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) saatis teisipäeval valitsusele ja riigikogule ametliku pöördumise, milles kutsub mõlemaid institutsioone üles teadlastele ja ühiskonnale antud lubaduse murdmine lõpetama ning eraldama juba järgmise aasta riigi- ja kohalikust eelarvest 1% SKP-st teadus- ja arendustegevusele.

Noorteadlased ootavad, et valitsus ja riigikogu peaksid kinni teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 “Teadmistepõhine Eesti” antud lubadusest, et teadus- ja arendustegevuse rahastamine riigi- ja kohalikust eelarvest tõstetakse 2015. aastaks 1%-le SKP-st ja edaspidi hoitakse seda vähemalt sel tasemel, kirjutab ERR Novaator.

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmed nendivad pöördumises, et tõik, et juba 2013. aasta 31. oktoobril valitsuses ning 22. jaanuaril 2014 riigikogus heaks kiidetud dokumendiga antud lubadusest ei suutnud kinni pidada nii otsuse vastu võtnud riigikogu koosseis kui ka praegune riigkogu koosseis, pole mitte lihtsalt jätkusuutmatu, vaid Eesti teadlaskonda ning kogu haritlaskonda hävitav barbaarne käitumine.

ENTA liikmete hinnangul on ilmne, et Eestis ei ole liiga palju teadlasi, kui me tahame, et meie riik oleks teadmistepõhine ning innovatiivne.

Eestis on 100 000 elaniku kohta teadlasi vähem kui meile eeskujuks võetavates Põhjamaades.

Arvata enesekindlalt, et praegustes alarahastuse tingimustes ja läbipõlemise piiril töötavad teadlased ei lahku Eesti ülikoolidest, on ENTA liikmete silmis ülbe, lühinägelik ning Eesti riigi tuleviku suhtes vastutustundetu.

