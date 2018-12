Noorte Sotsiaaldemokraatide president: kas Põlluaas tegeleb ebaseadusliku jälitustegevusega?

Aasta hakkab lõpule jõudma ja oleks võinud loota, et veel viimaseid rahulikke puhkepäevi üritab nautida enamik meie seast. Võta näpust, Henn Põlluaasa macho-vunts lõi ikka võbelema. Kuidas siis nii, et temasarnane mees mõne ühiskondliku süsteemse päris mure osa võib olla?!

Paraku näitab kurb statistika just macho-kultuuri õõvastavat tulemust. Politsei saab päevas 40 kõnet seoses naistevastase vägivallaga. Pühade ajal on juhtumeid tavapärasest rohkemgi. Möödunud neljapäeval ja reedel oli selliseid väljakutseid ainuüksi Ida-Virumaal 10. Iga kolmas naine langeb partneri vägivalla ohvriks. “Normaalsel” mehel Põlluaasal võib tõesti olla raske aru saada, et tegemist on probleemiga, sest tema ei ole kannatav osapool.

Rääkimata muidugi patroniseerivast suhtumisest, et õige Eesti mees teab kõike ja mida need naised ka teavad. Seda illustreerib EKRE rohkearvuline naispoliitikute hulk, keda “mehed tagaplaanil hoidmisega kaitsevad” ning see, et Põlluaas kutsub 78-aastast tunnustatud emeriitprofessorit patroniseerivalt “Marjukeseks”.

Paistab, et EKRE arvates on “normaalne mees” üheselt defineeritud ja lausa ISO-standardina kirjas. Nii nagu vaesus ei puuduta iga inimest, ei kanna macho-kultuuri negatiivseid ilminguid iga mees. See ei tähenda, et probleemi ei oleks, see poleks suur või sellega ei peaks tegelema. Rääkides aga vaesusega võitlemisest, siis samal ajal kui EKRE on mööda Eestit meie meeste normaalsust mõõtmas käinud, tegelesid sotsiaaldemokraadid probleemide lahendamisega.