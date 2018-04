Noorte neiude HPV vastu vaktsineerimine algas edukalt

„Hea meel on nentida, et tänaseks on Eestis juba 65 kooli, kus hõlmatus HPV vaktsiini 1. doosiga 2003. aastal sündinute seas ületab 70%,“ lisas Filippova. Tema sõnul toimub HPV-vastane vaktsineerimine plaanipäraselt.

Eestis kasutatava vaktsiini Gardasil 9 ohutust jälgiva Ravimiameti andmetel esitati esimese kvartali jooksul 8 kõrvaltoimete teatist. Kõik kõrvaltoimed olid mööduvad.

Vaktsineerimist läbiviivate koolitervishoiutöötajate hinnangul on laste ja vanemate üldine suhtumine enamasti positiivne ja ratsionaalne. Samas esineb ka kaitsesüstimisest keeldujaid.

Eesmärgiks on saavutada järgmise aasta lõpuks kogu sihtrühma tütarlaste hulgas 70%-ne hõlmatus HPV vaktsiini 1. doosiga.

Mis on HPV viirus?

HPV on inimeselt inimesele leviv viirus, millega nakatub elu jooksul ligi 80% inimestest. Ohtlikumad HPV tüved põhjustavad eri uuringute andmetel 85-100% emakakaelavähkidest.

Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki üks kõrgemaid Euroopas. Lisaks võib HPV põhjustada häbeme- ja tupe-, päraku-, peenise- ja suuõõnevähki ning teravaid kondüloome.

HPV vaktsiin on riiklikus immuniseerimiskavas 82 riigis. Kogu maailmas on rohkem kui 100 miljonile inimesele manustatud kokku üle 270 miljoni vaktsiinidoosi.

Vaktsineerimisega varem alustanud riikides on toimunud märgatav HPV-ga seotud vähkide, vähieelsete seisundite ja teravate kondüloomide esinemissageduse langus. Kokkuvõttes on see hetkel parima teaduslikult tõestatud viis kaitsta tütarlapsi HPV ja sellest põhjustatud vähi eest.

2018.-2019. aastatel on immuniseerimiskava sihtrühm 12-14-aastased tütarlapsed ehk need, kes on sündinud 2003, 2004, 2005, 2006 ja 2007. aastatatel. Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist ning selle viivad läbi koolide tervishoiutöötajad.