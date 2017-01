Noorte laulupidu otsib Mattiiseni lauluks solisti

Eeloleval suvel toimuva XII noorte laulupeo kunstiline toimkond otsib 16-20-aastast noort, kes esitaks laulupeo kontserdil koos segakooridega ühena neljast solistist Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes”.

Solistide ansamblis astuvad lavale erinevas vanuses lauljad, kus noor solist esindab oma põlvkonda.

“Otsime neidu või noormeest, kes tunneb sügavat seost ideega, et põlvkondadevaheline tugev side on maailma liikumapanev jõud. Inimest, kes suudab laulu ja selle teksti väga isiklikult tunnetada,“ selgitas XII noorte laulupeo segakooride dirigent Valter Soosalu. “Isamaa ilu hoieldes” on Valter Soosalu sõnul tõsine manifest meie koori- ja rokkmuusika ajaloos. “Noore inimesena usun siiralt, et koos suudame laia pintsliga alla joonida nende sõnade taga peituva positiivse ja tulevikku vaatava energia,” ütles ta.

Konkursile oodatakse noort lauljat, kellel oleks loole vastav häälematerjal, julgus esineda solistina suurel laval ning veenev lavaline karakter, samas ka oskus anda edasi laulu sõnumit.

Konkursile kandideerimise avalduse ja näidisvideo esitamise tähtaeg on 15. veebruar kell 12. Kandidaatide lõppvoorud toimuvad veebruaris ja märtsis ning võitja loodetakse välja kuulutada märtsis.

Valituks osutunud noorel solistil tuleb osaleda laulupeo eelproovides ning suvel toimuva XII noorte laulupeo kontserdil.

Lisainfot konkursi kohta leiab SIIT!

30. juuni – 2. juuli 2017. a toimub Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu. Laulupeo lugu, mida noored lauljad 2017. aastal lauluväljakul jutustama hakkavad, kannab allkirja “Mina jään”, mille keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”.