Noorte laulupeo solistikonkursil jätkavad kaks finalisti

Suvel toimuv XII noorte laulupidu otsib konkursiga noort lauljat, kes astuks segakooride ees lavale solistina. 11-st teise vooru saanud noorest lauljast valis žürii välja kaks finalisti, kelle seast selgub võitja 20. märtsil.

Noor laulja astub laulupeo kontserdil üles ühena neljast solistist Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes” ajal. Žürii otsusega pääsesid lõppvooru Jõhvist pärit Indra-Mirell Zeinet ning Otepää neiu Gertrud Aasaroht. “Solisti valikul pidasime oluliseks karakterit, sest otsisime konkreetsete omadustega lauljat, kes vastaks meie nägemuses kõige paremini selle laulu nõuetele,” selgitas XII noorte laulupeo segakooride dirigent Valter Soosalu.

Žüriil tuli esmalt langetada valik 60 noore seast, kellest pääsesid teise vooru 11 16-20-aastast lauljat. „Kui tegemist oleks lihtsalt lauluvõistlusega, siis oleksid tulemused ilmselt teistsugused,” selgitas Soosalu. “Kõik need noored, kes kandideerisid, pakkusid žüriile suure üllatuse ja väärivad tunnustust. Nad kõik olid väga hästi ette valmistunud, vaprad ja julged. Mul on väga hea meel, et nii paljudele noortele on laulupidu endiselt väga oluline”, lisas Soosalu.

Noore laulja kõrval esinevad suvisel laulupeol solistide ansamblis eri vanuses lauljad, kus noor solist esindab oma põlvkonda. Žürii avaldab võitja ja kolm ülejäänud solisti 20. märtsil.

XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste “juured” alla.

Loe veel

XII noorte laulu- ja tantsupeol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.

Noorte laulupeo peadirigendiks on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla. XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“ toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist – 2. juulini.