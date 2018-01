Noort ema piinavad sapikivid: pean imiku eest hoolitsema, kaks kuud operatsiooni oodata on ebanormaalne!

Verivärske ema Anne-Piia esimesed kaks kuud lapsevanema on möödunud suurte piinade saatel.

Sapikividest tingitud kõhuvalud on rängad ja pea igapäevased, ent operatsioonile varem ei saa, kirjutab Õhtuleht.

Hoolimata sellest, et naine on eelisjärjekorras, polevat tema hinnangu normaalne, kui paarikuuse imikuga ema peab operatsiooni ootama kaks pikka kuud.

Eesti haigekassa tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Katrin Romanenkov ütleb, et sellistel puhkudel on arsti otsustada, kas asi on piisavalt kiireloomuline ja ohtlik, et abi tuleks osutada kiiremini kui tavapärane ravijärjekord seda võimaldab.

"Palume noorel naisterahval meie poole pöörduda, saaksime siis seda juhtumit täpsemalt uurida," lausub Romanenkov.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes