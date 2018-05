Noorsotsid: Eestis tuleks viivitamata kehtestada neljapäevane töönädal, palgad jäägu aga muutumatuks

Noorte Sotsiaaldemokraatide hinnangul peab tuleviku töö jõudma inimesteni juba homme. Selleks peame 19. sajandist pärinevast tehasetöö korraldusest edasi minema ning looma moodsad tööstandardid, teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna noorteorganisatsioon. 4-päevasest töönädalast võidavad nii töötajad, pered, kogukond kui tööandjad.

Tööaja lühendamine alla 70 tunni nädalas tundus tööstusrevolutsiooni aegu paljudele utoopilisena. Ometi on pea 100 aastat olnud normiks 40-tunnine töönädal. Kasvanud on aga nii inmeste heaolu kui tootlikkus. Täna võib paljudele tööandjatele tunduda mõte 4-päevasest töönädalast sarnaselt utoopiline.

“Inimese efektiivsus ei ole kogu 40-tunnise töönädala jooksul ühtlaselt kõrge. Kui me aga lühendame töönädalt jättes palgad samale tasemele, kasutaksime ära selle osa tööajast, mil inimene tegelikult efektiivne on. Vaba aega saaks igaüks aga investeerida õppimisse, tervisesse, peresse ja kogukonda,” selgitas Noorsotside president Joosep Vimm.

Vimm lisas: “Vähenev tööstress tähendab pikemat eluiga ja rohkem tervelt elatud aastaid. Inimeste parem tervis on positiivne uudis tööandjatele. Mis aga kõige olulisem, see suurendab meie inimeste heaolu. 4-päevane töönädal on ainumõeldav samm välja 19. sajandist, mis on hädavajalik, et tulla toime vananeva ühiskonnaga.”

Ettepaneku kehtestada 4-päevane töönädal võtsid Noored Sotsiaaldemokraadid vastu oma eile peetud kongressil.