Noorsootöötaja: Noorte huvi on olla oma sõpradega tänavatel. Kuritegevus pole nende põhiline tegevusala

Noorsootöötajad loovad ta sõnul tänavatel kontakti noortega, kes pole ainult rasketest peredest, vaid on tavalised noored. "On väga palju sildistamist," tõdes Arabkin. Suheldes noortega näost näkku, et leida nende individuaalsed huvid.

"Püüame luua noortele tingimused just seal, kus nad viibivad," ütles noorsootöötaja ning tõi näiteks rulavõistlused või tänavafestivali. Ta sõnul peab lähtuma peab noorte huvidest ja looma tingimused, et nende huvisid arendada.

Noortejõukude probleem eksisteerib ta sõnul juba pikemat aega. Varasematest juhtumistest tõi ta näiteks kaklused Tammsaare pargis ja Musumäel. "Pole nii, et kui politsei tuleb, siis kamp läheb laiali," kritiseeris ta eile meedias kõlanud loosunglikke väljaütlemisi. Mõned noored on ta sõnul juba praegu turvakeskustest, mõne sõbrad on vanglast ning järeldas, et seega ei pruugi ka karmimad karistused toimida.

Ta käis ka ise eile Kanuti aias noortega suhtlemas. Arabkini sõnul tekitab politsei tulemine noortes lausa huvi. „Need, kellele politsei ei meeldi, neile jääbki maine, et politsei tahab neid ära ajada,” sõnas ta. Noorte huvi on mehe hinnangul kõndida tänaval sõpradega ning isegi, kui noortel on olemas kriminaalsed elemendid, siis kuritegevus pole nende põhiline tegevusala.