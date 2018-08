Noorsootöö spetsialist: kampadele on raske ligi pääseda

“See on hea, et need juhtumid avalikuks tulid, praegu on näha, et erinevad spetsialistid on hakanud mõtlema, kuidas omavaheline koostöö paremini sujuks,” tunnistas Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ool. “Selliste juhtumite puhul ei saagi otsa vaadata ainult ühele ametkonnale. Kõik, kes tegelevad noortega, teevad oma lõigus head tööd, aga võrgustiku osas on küllalt arenemiseruumi.” Ta viitas vajalikule süsteemile, kus info liiguks nii kooli, lastekaitse, politsei kui ka noorsootöötajate vahel. Praegu on noorsöötöö tema hinnangul liiga projektipõhine.

Spordi- ja noorsooametis töötab viis mobiilset noorsootöötajat, kelle üheks ülesandeks on ka tänavatöö.

“Me püüame raskustesse sattunud noortele pakkuda ka nii-öelda käehoidmispaketti. Läheneme neile tänaval või kaubanduskeskuses, juhatame nad vastavatesse programmidesse noortekeskustes, tööturuametisse või viime kokku Rajaleidja programmiga, et neid tööle suunata” kirjeldas ta, nentides, et viis töötajat on suure hulga noorte peale ilmselgelt liiga vähe. “Need noored kipuvad sageli ka ära kaduma, seetõttu on isiklik kontakt nendega eriti oluline. Samas on neile väga raske üldse ligi pääseda ja kõik sellised noored ei jää silma ka meie töötajatele. See märkamise koht ongi kõige tähtsam“

Ta lisas, et 15-16 aastase puhul ollakse sageli ka hiljaks jäänud. “Kui ta juba kampa on sattunud, muutub olukord keerulisemaks. Noorsootöötajad püüavad kambast kellegagi kontakti saavutada, aga see ei käi päris nii, et läheme tänavale või parki kohale ja hakkame õpetama.”