Noormees hooples juhusliku vastutulija tapmisega sotsiaalmeedias ja läks ohvri dressides kooli, sõpradest keegi politseid ei teavitanud

Juhusliku vastutulija tapnud, oma tegu filminud, sellega sotsiaalmeedias sõprade ees hoobelnud ja ohvri dressides kooli läinud 17-aastane noormees sai karistuseks üheksa-aastase vangistuse. Keegi sõpradest politseile juhtunust ei teatanud, info jõudis korrakaitsjatele hoopis läbi sotsiaalmeedia vestluse juhuslikult avastanud lapsevanem, vahendas ETV saade „Pealtnägija”.

Laupäev, 29. oktoober 2016 – Paldiskis elav 17-aastane Magnus koos teiste enamasti alaealiste sõpradega tuli ühe täisealise tuttava juurest kodupeolt. Südaöö paiku vajus napsitanud noorte kamp laiali ja igaüks suundus oma koju. Enda sõnul kaks-kolm jooki teinud Magnus võttis aga ette väikese ringi ja kohtus Adamsoni tänaval toidupoe lähedal 50-ndates mehega. Magnus küsis silmnähtavalt vindiselt vastutulijalt enda sõnul suitsu. Adidase dressides võõras keeldus ja poiss läks endast välja. Üllatuslikult otsustas ta järgnevat ise filmida.

Klipi pikkus oli vaid üheksa sekundit, aga selgelt oli aru saada, kuidas Magnus, telefon ühes käes, meest lõi mispeale ohver langes teadvusetult maha. Sellega video lõppes. Magnus on pärit pealtnäha korralikust, majanduslikult edukast perest, kus on olemas ema ja isa. Tal oli küll õpetajate sõnul probleeme õppimise ja keskendumisega ning olnud varem probleeme alkoholi ja avaliku korra rikkumisega, aga nii drastilisi arenguid oli raske ette ennustada – eriti veel seda, mis edasi juhtus. Löönud mehe nokauti, tegi nooruk abitust ohvrist pilti, aga sellega asi ei piirdunud.

Loe veel

„Siis ta lohistas teda kõrvale asuvasse võsasse. Võttis tal seljast Adidase dressid, dressipluusi ja dressipüksid, et need endale võtta,” ütles vanemprokurör Saskia Kask.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul hakkas ohver dressipluusi ära võttes teadvusele tulema ja see segas Magnust, mistõttu ta pussitas ohvrit. „Täpsemalt lõi teda 11 korda noaga,” sõnas Kumm.

„Menetlus näitas, et ta soovis neid dresse saada, küll aga jääb arusaamatuks miks just neid dresse, sest me justnimelt räägime Adidase brändi kandvatest dressidest,” ütles Kumm. Tema sõnul oli Magnus pärit suhteliselt korralikust perest, kus rahalise poole pealt probleeme ei olnud.

Mõni minut hiljem, olles veel tänaval, kirjutas Magnus Facebookis sõbrannale ja saatis vestlusesse video löömisest. Järgnes juba grupivestlus, mida nägi 16 noort, kellest paljud Magnuse koolikaaslased.

Prokuröri sõnul postitas Magnus grupile pikali löödud kannatanust ka fotod, mille juures oli ärpleva ja hoopleva sõnumi. „Ja selle üle seal siis sotsiaalmeedia grupis arutati, aga keegi kuskile ei teatanud, ei rääkinud ei vanematele, rääkimata siis politseile teatamisest või midagi sellist,” nentis Kask.

„Võib-olla 15 minuti pärast, pool tundi maksimum, pärast seda tegu ta uhkustas juba avalikult selle löögiga ja videoga ka teiste ees,” ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht.

Magnus sai kella kolme paiku öösel kokku sõber Kaarliga ning muu hulgas käisid nad läbi ka tapetu juurest. Alguses väitis Magnus, et mees tegi talle siivutu lähenemiskatse ja tegu oli enesekaitsega. Ta postitas isegi pildi kaklusest punetavate nukkidega.

„Ta uhkeldas seal, kuidas ta on ühe löögiga kedagi löönud nokauti ja kuidas ta teab detaile selle tapmise kohta, kuigi ta üritas luua alibit ja jätta muljet, et ta ei ole otseselt selle tapmisega seotud,” sõnas Kumm.

Prokurör Kase sõnul oli tulnud sinna justkui mingi kamp venelasi, 10 tükki, mispeale Magnus hakkas kartma ja jooksis minema. „Pärast tuli tagasi, tema sõnade kohaselt siis selleks, et kontrollida, kas kannatanu äkki vajab abi. Aga siis ta nägi verd,” sõnas Kask.

Pühapäeva, 30. oktoobri hommikul kell 7.30 sai häirekeskus väljakutse võsast leitud surnukeha kohta. Avastades pussitamise tundemärgid, hakkas tööle politsei mõrvagrupp. Sotsiaalmeedias toimununud vestlustest ja sündmustest ei teadnud politsei sel hetkel midagi.

„Kaks versiooni, mis kohe tekkisid meile sel samal hommikul, olid: et tema võimalikud joomakaaslased on selle toime pannud,” ütles Kumm. Teine versioon puudutas Kummi sõnul tol ööl Paldiski vahel liikunud nelja-viie liikmelist kampa noori, kes olid ka alkoholi tarbinud, norisid tüli ja lubasid kõigile peksa anda.

Samal ajal kui politsei ajas 3700 elanikuga Paldiskis jälgi ja otsis tapjat, arutlesid teema üle ka noored. Paljud ei saanud aru, kas öised jutud olid päris või mitte.

Magnus jagas oma avalikul Facebooki kontol uudist eelmise öö mõrvast, pani selga needsamad Adidase dressid ja läks sõbraga pildistama. Surnud mehe dressidega fotost sai veel samal päeval tema profiilipilt sotsiaalmeedias. Nende dressidega kavatses ta ka järgmisel päeval kooli minna.

Kuigi sõpradega tulid jutuks ka läinud öö sündmused ja fotod, mida ta vestlusesse saatis, ajas Magnus nüüd vastuolulist juttu. Jutt päädis sellega, et üks lähedane sõber soovitas asjast vaikida.

Esmaspäeva hommikul oligi sama seltskond koolis ja Magnusel seljas samad Adidase dressid. Selleks hetkeks sai aga politsei olulise juhtlõnga. Ametlikult oli tegu anonüümse vihjega, aga „Pealtnägija” andmetel ühe lapsevanemaga, kes nädalavahetuse veebivestlusele ja piltidele oma lapse kontol peale sattus.

Esmaspäeval, 31. oktoobril peeti Magnus pärast koolipäeva kinni ja otsitakse läbi tema kodu. „Leidsimegi sealt tema voodi madratsi alt noa, millel olid ilmselged tunnused, et sellega on pussitatud inimest ja tema toast leidsime ka erinevaid esemeid, dressipluuse ja püksid, mis olid pärit sellelt samalt kannatanult, ohvrilt, kelle ta oli tapnud,” rääkis Kumm.

Samuti sai politsei kätte sotsiaalmeedia vestlused, mis näitasid peaaegu minuti täpsusega noormehe öiseid liikumisi ja kujunesid oluliseks tõendmaterjaliks. Magnus väitis, et ründas vastu tulnud 53-aastast Romani solvangu tõttu. Seejärel vedas Magnus ohvri põõsa alla, võttis talt ära dressipluusi, kuid enda sõnul meest siis veel ei tapnud.

Magnus ise viibib praegu vanglas. Loo tegemise käigus suhtles „Pealtnägija” tema advokaadi ja emaga. Kokkuvõttes oli kaitse versioon, et poiss haavas meest noaga korra ja kust ülejäänud 10 hoopi tulid ta ei tea – võib-olla on süüdi vene kamp, kes samal ööl tõepoolest linna peal möllas. Ometi teadis Magnus juba järgmisel hommikul, et tapmine toimus just 11 noahoobiga.

Ekspertiis tuvastas, et jutt ühest noahoobist oli vale, sest kõik noahaavad olid torgatud väga lühikese aja jooksul ja noalt võetud DNA kattus ohvri omaga. Poisile tehti kohtueelses menetluses ka psühhiaatriline ekspertiis, mis kinnitas, et Magnus on vaimselt terve ja võimeline endale oma tegevusest aru andma. Mullu märtsis mõistis kohus toona 17-aastase noormehe üheksaks aastaks vangi.