Noorim siirdatud südamega Eesti laps vajab ravikulude katmiseks annetajate abi

Pärast protseduuri on eelkõige esimese raviaasta jooksul ravimite kulu suur. Osad Egertile vajalikud ravimid on haigekassa poolt rahaliselt kaetud, kuid mitmeid ravimid on kompensatsioonita. Lisaks tuleb lapsel paaril esimesel aastal käia sageli Helsingis ravivisiitidel ning Tartus raviarsti juures. Lastefond toetab raviarsti soovitusel ka poisi spordiklubis käimist, et Egert saaks treenida ja operatsioonist taastuda.

Ravikulude eest tasumine käib perele üle jõu. Seega toetab Lastefond Egertit iga kuu ravimite ja spordiklubi kuukaardi eest tasumisel ning transpordikulude katmisel Helsingisse ja Tartusse arsti juurde. Lapse toetusvajadus ravikulude katmisel, mida Lastefond annetajate abil toetab, on aasta jooksul kokku kuni 4032 eurot.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves ütles, et Egert on teinud läbi rasked operatsioonid ja nüüd on väga oluline panustada taastumisse, et poissi ootaks ees täisväärtuslik elu. “Egert on väga positiivne ja rahulik noormees, kes teeb kõik endast oleneva taastumiseks,” tõi ta välja. “Heade annetajate abil saame aidata peret ravimite ja transpordi kulude katmisel, sest need on vähemalt esimesel paaril aastal ühe keskmise sissetulekuga pere jaoks liiga suured,” nentis Ilves.