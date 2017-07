Noored hindavad praktikat ja eelistavad õpipoisiõpet

Noored väärtustavad praktikat ja õpipoisiõpet, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud küsitlusest.

Teist aastat järjest leidis ligi 90 protsenti küsitlusele vastanud noortest, et praktikal on õppetöös oluline roll. Samuti soovivad õppurid endiselt praktika osakaalu suurendamist õppetöös. Kõige enam tunnevad selleks vajadust ülikoolides õppivad tudengid.

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entsoni hinnangul on rõõmustamist väärt, et noored peavad praktikat oluliseks. "Praktika annab võimaluse lihvida koolis kogutud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas. Tulevaste spetsialistide ettevalmistamisel on praktikal väga oluline roll ja on tore, et noored seda mõistavad", ütleb Entson. "Samuti rõõmustab, et praktikakoha leidmisel on noored ise agaramaks muutunud," lisas Entson.

Vastanutest 60 protsenti eelistaksid õppevormi, kus enamik õppetööst toimuks praktilise tööna ja suur osa õppetööst toimuks tööandja juures.

Eelmise aastaga võrreldes on noorte arvates muutunud kergemaks praktikakoha leidmine. Samuti on aastaga vähenenud noorte ootus, et kool abistaks praktikakoha leidmisel.

Aastataguse küsitlusega võrreldes on kasvanud Eesti õppurite teadlikkus õpipoisiõppest ehk töökohapõhisest õppest. Vastajate seas on aastaga suurenenud ka õpipoisiõppes osalenute protsent, mis näitab, et töökohapõhine õpe on muutumas populaarsemaks.

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud küsitlusele vastas 512 inimest, kelle hulgas olid põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste, ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppurid.