Nõmmelase avalik kiri tegevlinnapea Aasale: Sarapuu võib teilt kas või aluspüksid jalast ära varastada, ilma et te aru saaks!

Nõmme elanik Indrek Aigro kirjutas Tallinna tegevlinnapeale Taavi Aasale avaliku pöördumise, milles osutab, et on Aasa antud soovitusi prügivedajaga ühendust võtta proovinud, kuid tema prügi on jäänud korduvalt viimata. Nõmmekas rõhutab, et Aasast on küüniline väita, et prügi linnavalitsuse ette viimine on ebamoraalne, kuid samal ajal kaitsta „oma pätist kolleegi”.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ütles tänases Eesti Päevalehes ilmunud artiklit Prügi-Uberi loomisest kommenteerides, et seadused ja ka heakorra austamine on kõigile kohustuslik. „Ühiselu reegleid tuleb täita isegi siis, kui sa oled pärit Nõmmelt, ja isegi siis, kui sa oled kodanikuaktivist,” rääkis Aas.

„Isegi kui ma olen Nõmmelt”, on mul (ja mu 40 000 kaaskondlasel) õigus elutähtsale teenusele, nagu seda on prügivedu,” vastas Aasale oma avalikus pöördumises Nõmme elanik. „Sellest hetkest, kui jäätmekeskus võttis prügiveo üle, on mul üheksast veokorrast seitsmel prügi viimata! Seitsmest järelveokorrast on mul viiel prügi viimata! Ma olen kahe kuu jooksul veetnud kokku tunde jäätmekeskuse ooteliinil ja neile kirju kirjutades,” nentis nõmmekas.

Aas ütles, et seaduserikkumisele üles kutsumine ja jutt sellest, et linnavalitsuse ette tuleks prügi vedada, on õiguslik nihilism. Ta ähvardas, et inimesed, kes tulevad linna saastama, saavad karistada, ja lisas, et ajakirjanikud peaksid lõpetama taolise õigusrikkumiste heroiseerimise.

Aas viitas muuhulgas tänasele Eesti Päevalehe artiklile, kus on juttu sellest, et nõmmekad lõid saamatu jäätmevedaja, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse abistamiseks Prügi-Uberi, mis toimetab plaani järgi vedamata jäänud jäätmed linnavalitsuse ette ehk ümberlaadimispunkti.

Tegevlinnapea reaktsioon hämmastas omakorda Nõmme elanikku, kes vastas terava avaliku pöördumisega.

Nõmme elaniku avalik kiri Tallinna linnapea kohusetäitjale Taavi Aasale:

Hr. Aas,

olles Nõmme elanik, mässates iga nädal prügiveoga ja lugedes teie sõnavõttu, hakkas mul piinlik. Teil peaks häbi olema nii rääkida.

„Isegi kui ma olen Nõmmelt”, on mul (ja mu 40 000 kaaskondlasel) õigus elutähtsale teenusele, nagu seda on prügivedu. Sellest hetkest, kui Jäätmekeskus võttis prügiveo üle, on mul üheksast veokorrast seitsmel prügi viimata! Seitsmest järelveokorrast on mul viiel prügi viimata! Ma olen kahe kuu jooksul veetnud kokku tunde jäätmekeskuse ooteliinil ja neile kirju kirjutades.

” Ma olen seda kõike proovinud, mida te soovitate. Kordi ja kordi. Ma võin teile kinnitada, et tulemust ei ole.

Öelge palun, kuhu ma selle prügi panen? Kas te ei arva, et kui ma viiks selle oma kulu ja vaevaga kogumispunkti ja maksaks selle utiliseerimise eest, siis see oleks karjuv ebaõiglus? Ja see ei aitaks kaasa probleemi lahendamisele, vaid hoopis summutamisele?

Ma olen seda kõike proovinud, mida te soovitate. Kordi ja kordi. Ma võin teile kinnitada, et tulemust ei ole. Teist on ääretult küüniline väita, et prügi linnavalitsusse toomine on ebamoraalne, aga samal ajal kaitsta oma pätist kolleegi võetud alltöövõtjat, kes rikub lepingut suure hulga linlaste vastu.

Ma olen kannatlikult oodanud probleemi lahenemist, aga tänaseks võib kindlalt väita, et te olete ebakompetentne linna juhtima. Sarapuu võib teilt kas või aluspüksid jalast ära varastada, ilma et te aru saaksite või teda kahtlustada oskaksite. Sarapuu võib diskvalifitseerida „nõuetele mittevastavad pakkujad” ja nende asemel palgata nõuetele veel vähem vastavad pakkujad, aga te ei kahtlusta.

Eesti Ekspress võib kirjutada artikleid ja avaldada fotosid Sarapuu hoovis parkivatest BWM-i autodest, aga te ei kahtlusta. Te teete kaks „sisejuurdlust”, aga nad ei leia midagi kahtlast. Tallinna linnavalitsus sõlmib 40 000 inimesele elutähtsat teenust pakkuma suusõnalise lepingu alusel riiulifirma, aga see tundub teile normaalne.

Te olete kas rumal või pätt.

” Sarapuu võib teilt kas või aluspüksid jalast ära varastada, ilma et te aru saaksite või teda kahtlustada oskaksite.

Ja isegi kui te käitusite enne valesti rumalusest, nagu te ise väidate, siis korruptsiooniskandaali lahvatades on üüratu avaliku huvi ja suure valmistatud ebaõigluse tõttu teil kohustus teha kogu selle mülka anatoomia täiesti läbipaistvaks ja lahendada see asi nii, et prügivedu toimiks. Ja toimiks ilma korruptsioonita.

Kaks nädalat tagasi ei olnud mul oma prügi mujale viia kui jäätmekeskuse ukse taha, aga ma sain aru, et ma tegin valesti. Sest mädanik on peas, aga jäätmekeskus on ainult käed. Seepärast jäi tänahommikune kõne jäätmekeskuse infoliinile viimaseks ja edaspidi tuleb kõik mu viimata prügi otse linnavalitsusse.

Mu kolmapäevane prügivedu ei toimunud ja asendusvedu on homme. Ma loodan, et see toimub.

Lugupidamisega

Indrek Aigro