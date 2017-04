Nõmmel remonditakse nädalavahetusel Valdeku raudteeülesõitu

Nõmmel läheb sel laupäeval kolmeks päevaks remonti Valdeku raudteeülesõit. Liiva jaamas vahetatakse välja kolm pöörangut, lammutatakse ohtlik viadukt ning remonditakse ära Valdeku ülesõit.

Tallinna transpordiamet andis teada, et seoses Valdeku tänava raudteeülesõidu remonttöödega 29. aprillil kella 16.00-st kuni 1. mail kella 10.00-ni suunatakse liini nr 57 autobussid ümbersõidule mõlemal liiklussuunal.

Bussiliini nr 57 ümbersõit mõlemal suunal kulgeb marsruudil Pärnu maantee, Viljandi maantee, Pärnu maantee. Täiendavad peatused Viljandi maanteel paiknevates Viljandi maantee ja Raku peatustes.

Tallinn-Rapla lõigu remont algas juba eelmisel aastal, mil vahetati lõiguti välja nii killustik, rööpad kui ka liiprid. Kui töid tehti peamiselt liiklusvabal ajal öösiti, siis suuremad tööd jäid nädalavahetustesse, mil rongireisijaid asendusbussidega sihtkohta toimetati. Edelaraudtee Infrastruktuuri juhataja Rain Kaarjase sõnul katkeb rongiliiklus ka sel nädalal, ent plaanide kohaselt rohkem reisirongiliiklust selleaastased tööd ei sega.

“Sügisel ootele jäänud viimane kilomeeter enne Raplat on tänaseks tehtud ning nüüd seisavad ees 29. aprilli hommikust kuni 1. mai õhtuni kestvad komplekssed tööd Liiva kandis, kus vahetatakse välja kolm pöörangut, likvideeritakse Männiku ja Liiva vahel olev ohtlik viadukt ning remonditakse ära Valdeku ülesõit,” rääkis Kaarjas. “Tööd on keerulised, sest Valdekust jookseb läbi kaks teed, aga kui need on tehtud, siis läheme edasi selle aasta planeeritud töödega, mis tavapärast rongiliiklust enam ei takista.”

Edasi jätkub Tallinn-Rapla raudtee kapitaalremont rööbaste keevitamise, kraavide kaevamise ja ümbruskonna korrastamisega, samuti tehakse öösiti vajalikke toppimis-rihtimistöid. “Suvel ehitame välja ka kolm ülesõitu ehk Saku, Lohu ja Aandu ülesõidud, kuhu tulevad automaatsed foorisignalisatsioonid,” selgitas Kaarjas.

Tööde lõpptähtaeg on 31. oktoober 2017, tööde lõppedes saab rong Tallinn-Rapla lõigul sõita maksimumkiirusega 120 km/h, samuti vähenevad müra ja vibratsioon. Sõiduplaanid ning operatiivne reisiinfo nädalavahetuse asendusbusside ja muude praktiliste asjaolude kohta on leitav Elroni kodulehelt.