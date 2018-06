Nõmmel avatakse uus miljoneid maksma läinud eakate majutusasutus, millesse mahub elama sada vanurit

Viru Haigla AS avab juuni lõpus Tallinnas Nõmmel uue kaasaegse 100-kohalise eakate kodu. Ettevõte investeeris vana haigla renoveerimisse viis miljonit eurot.

Nõmmel, Lõuna tänavas aastaid sööti seisnud vana haiglahoone paisati müüki miljoni euro eest ning Viru Haigla AS soetas selle 2016. aastal. Esialgsete plaanide kohaselt loodeti teenust pakkuma asuda juba 2016. aasta jõulupühade paiku, ent eakate kodu on elanikeks valmis alles nüüd.

“Oleme uue Nõmmel avatava eakate kodu puhul panustanud eelkõige kvaliteedile ja hoolealuste heaolule, seetõttu on ka töötajaid sinna planeeritud sellisel määral, et kõik tunneksid end tõesti hoituna,“ märkis Viru Haigla juhatuse esimees Meelis Kukk ning lisas, et saja hoolealuse kohta hakkab ettevõte Nõmmel tööd pakkuma 40 inimesele, kes on suures osas juba edukalt komplekteeritud, ent üksikud töökohad on täna veel ka vabad.

"Parkmetsaga ümbritsetud hoone kolmel korrusel on sada kohta kaasaegselt renoveeritud ühe-, kahe- ja kolmekohalistes tubades. Ajalooline esinduslik hoone on kaasaegselt renoveeritud ning toad on moodsalt hubased. Majas on saun ja massaažiruum, arvutinurk ja raamatutega sisustatud lugemistuba ning kvaliteetsete seadmetega mahukas köök. Väikese kööginurgaga lugemistuba saab kasutada ka lähedastega pidulike sündmuste tähistamiseks," iseloomustab Kukk uut eakate kodu.