Nõmmel avab uksed uus hariduskeskus – Pääsküla kooli ja Nõmme huvikooli ühine hoone

Avatseremoonial osalevad haridusminister Mailis Reps, Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea Taavi Aas, abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linn saanud rikkamaks veel ühe maja võrra, kus tööd saab teha rõõmuga. „Erinevus vana ja uue vahel on tohutu suur. Loomulikult on mõlemal koolil nüüd moodsad klassiruumid ja kui koolil varem polnud näiteks täismõõtmetes võimlat, siis uus võimla on Nõmme suurim,“ rääkis Belobrovtsev. „Kool sai ka jõusaali ja tantsuklassi, palliplatsid ja jooksuraja. Katusele tuli õuesõppe klass, kus saab kasvatada ja uurida igasuguseid taimi. Huvikooli automudelismi ring saab edaspidi harjutada tipptasemel sise-treeningrajal ning raadiospordiring võib katusele rajada antennipargi.“

Üks kool asub ühes, teine teises tiivas ja nad on omavahel ühendatud, et oleks võimalikult mugav koostööd teha. Ruumi õppimiseks ja huvitegevuseks on rohkesti ning ruumide kavandamisel on arvestatud mõlema kooli soovidega.

Ehitustöid alustati eelmise aasta suvel Pääsküla kooli hoone kahe amortiseerunud korpuse lammutamisega. Nende asemele ehitati täismõõtmetes spordisaal, aeroobika- ja jõusaalid, samuti olme- ja administratiivhoone aula, muusikaklasside, rekreatsiooniala, söökla ja garderoobiga. Vanast hoonest säilis Põllu tänava äärne neljakorruseline õppehoone, kuhu ehitati enamik klassiruume. Kuna territoorium on piisavalt suur, otsustas Tallinna linnavalitsus sinna rajada ruumid ka Nõmme huvikooli (endise nimega Nõmme noortemaja) tegevuse laiendamiseks. Huvikool sai kolmele korrusele ligikaudu 2500 ruutmeetri jagu uusi klassi- ja tegevusruume, sealhulgas muusikaklassid, aeroobika- ja tantsusaal, meisterdamise töökojad ja palju muud.