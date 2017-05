Nõmmekas segadusest prügiveos: õigeaegselt saab vaid arveid, prügi huvitab ainult vareseid

Nõmme prügiveosaaga morjendab kohalikke jätkuvalt. "Prügivedu Tallinna moodi - 45 minutit tühjalt telefonis, prügi huvitab ainult vareseid," võtab järjekordne ohver nähtuse kokku ja lisab, et õigeaegselt saab Baltic Waste Managementist ainult arveid.

"Uue Nõmme prügiveokorra kohta ei saa muud öelda kui et absurdsus kuubis, mille peale oleks tore naerda, kui see otse enda koduaia taga ei toimu. Ei ole vist ühtegi nõmmelast, kellel ei oleks mõni "tore seik" meenutada uue firma Baltic Waste Management järjekordsetest edusammudest prügi mittevedamisel või siis telefonikõnedest Tallinna jäätmekeskusesse," nendib Nõmme elanik Tarmo. Veel esimestel nädalatel suhtusin ise asjasse leplikult ja heatahtlikult - anname alguse äpardused andeks, küll saab laabuma. Kuid nüüd, kui sisuliselt igal nädalal jääb õigel päeval konteiner tühjendamata, hakkab kops ka kõige rahulikumal inimesel üle maksa minema."

"Meil on neljaliikmeline lastega pere, mistõttu konteineri tühjendamist on vaja iganädalaselt. Kuid ilmselt on isegi bingo lotoga võitmise võimalus suurem kui õigeaegne prügiauto saabumine. Nii nädalast nädalasse. Misjärel võtad telefoni ja helistad jäätmekeskusesse 616 4000 ning taaskord mängid mõttes bingot - kas täna pääsen viie minutiga? Või läheb seitse? Või üldse jätad telefoni 45 minutiks "ootama" ning üritad vahepeal millegi tootvamaga tegeleda. Heal juhul võetakse telefon isegi vastu ja lubatakse vedu homseks. Aga siis koidab uus päev ning ainsad, kes prügikasti vastu on huvi tundnud, on varesed!"

"Kõva annuse sarkastilise naljaga pooleks võiks soovitada Baltic Waste Managementil võtta firmanimes asi veidi bravuursemalt ette ning miks piirduda oma nimes vaid Baltikumiga. Kohane oleks midagi peenemat, näiteks kohandades firma nime oma prügikorralduse "efektiivsuse" poolest kogu maailmas tuntuks saanud Napoli tuules kui Naples Waste Management.

Ahjaa. Prügiarve on nad suutnud seni saata küll õigel päeval."