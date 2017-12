Nõmmekad pole oma kodukandis kahtlast liikumist märganud

Tallinna Nõmme linnaosas vandaalitsemise keskmesse sattunud Metsa ja Pargi tänava ümbruskonna inimesed pole enda kinnitusel kodukandis kahtlast liikumist näinud.

Metsa ja Pargi tänava kandis elavad inimesed ja kehasalongi Beautiful Me klienditeenindaja ütlesid täna Delfile, et pole ümbruskonnas näinud liikumas noortekampasid ega oska ka arvata, kes võiks viimastel öödel aset leidnud vandaalitsemiste taga olla. Varemalt ei ole piirkonna inimeste sõnul taolisi juhtumeid ette tulnud ja elu on olnud rahulik.

Politsei on saanud Tallinnas Nõmmel Metsa ja Pargi tänava kandis viimastel öödel toimunud vandaalitsemise tõttu praeguseks juba 11 avaldust.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et kõnealused avaldused puudutavad vaid 25. detsembri ööd ja seega võib avalduste arv veelgi suureneda.

Seni laekunud avaldused on seotud hooviväravate andurite lõhkumisega, kuid öösel vastu eilset sai kannatada ka Pargi tänaval asuv kehasalong ning Delfi lugeja teatel lõhuti öösel vastu tänast piirkonnas ka autosid.