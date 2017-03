Nõmmekad on pahased, et linnavõim oma prügimonopoli ehitab

"Prügikastid, mis olid tänavale veeretatud, olid ilusti tühjendatud," kirjutas Arvo Sarapuu 1. märtsil Facebookis. Praeguseks on selge, et probleeme jätkub.

Paljud nõmmekad on vihased, et Tallinna linnavõim Ragn-Sellsile ust näitas ning linnaosas prügiteenuse üle võttis. Lisaks bürokraatiale segab elanikke kummaline prügiveograafik ning ootamatud lisatasud. Abilinnapea Arvo Sarapuu ütleb, et probleemid lahenevad paari nädalaga.

Veebruari lõpus ilmus linnavõimu häälekandjas Pealinn artikkel, kus abilinnapea Arvo Sarapuu (Keskerakond) uhkusega teatas, et prügivedu muutub Nõmmel odavamaks. "Linn peab teadma, kuhu viiakse prügi," rõhutas ta. Artikli juures oli pilt, kus ta prügikasti kiikab. Taolisi fotosid postitas ta ka nõmmekate Facebooki lehele.

Õnn saabus õuele? Tallinna linnale kuuluv jäätmekeskus alustas tööd 1. märtsil ja kohalike sõnutsi on tulemus näru. Nõmmekate Facebooki lehel kurdetakse näiteks, et nädalavahetusel osades kohtades prügivedu toppas ehk prügi kogunes ja linnud tassisid selle laiali.

Lisaks oli probleeme lepingute sõlmimisega – linna infoliinidel keegi nõua anda ei osanud. Inimesed imestavad, miks senine hästitoimiv süsteem lammutati.

Rainer Vakra: linn dikteerib oma tingimusi

Nõmmel elav poliitik Rainer Vakra (SDE) selgitab Delfile, et inimestel ajas harja punaseks see, et monopoolses seisus linna jäätmeettevõtte dikteerib jõuga oma tingimusi ning elanikel pole võimalusi neid muuta ega sellest teenusest loobuda.

Ta toob näiteks, et jäätmefirma jaoks on värava vajadusel lahtihelistamine tasuline teenus – seitse eurot. Vakra sõnutsi pole kodanikel võimalik vahetada prügiveo graafikus olevat nädalapäeva. "Kui lepingus oli kirjas laupäev ja nõmmekas teatas, et kahjuks pole nädalavahetusel võimalik tagada konteinerile juurdepääs ning palus kolmapäeva, nagu 400 meetrit kaugemal olevatel naabritel, siis seda talle ei võimaldatud."

Peale selle olevat olevat üks vanem mees Vakrale kurtnud, et uus jäätmefirma paneb kõik jäätmeliigid ühte autosse.

Üks nõmmekas imestab Facebooki grupis ka selle üle, et konteineri üür jätkub ikkagi Ragn-Sellsiga, samuti taara ja paberi tasuta äraviimine. Abilinnapea Arvo Sarapuu ütleb Delfile, et mahutite renti seadusandluse tõttu jäätmeveo alla ei tooda – jäätmekeskus küll pakub mahutite renti, kuid see pole kohustuslik."Pakendite kogumine on riiklikul tasemel reguleeritud nii, et selle eest vastutab pakendi taaskasutusorganisatsioon, korraldatud jäätmevedu pakendite kogumist ei hõlma," lisab ta. Sarapuu väitel oli Vakra poolt mainitud värava avamise teenus tasuline ka Ragn-Sellsi puhul.

Sarapuu leiab, et uus kord on parem

Miks oli üldse vaja senist süsteemi muuta? Sarapuu selgitab, et varem oli tegemist vabaturu mudeliga. "Korraldatud jäätmeveo mudelil on mitu eelist: esiteks tagab korraldatud jäätmevedu jäätmete liigiti sorteerimise; teiseks saab omavalitsus kontrollida, kas prügi on nõuete kohaselt ladustatud ja käideldud; kolmandaks on omavalitsusel võimalus suunata prügi liigiti kogumist, luues paindliku ja sorteerimist soodustava hinnasüsteemi," arutleb ta.

Praeguste probleemide kohta märgib ta, et iga uus süsteem vajab sissetöötamiseks aega. "Hetkel on tõrked tingitud vedaja vahetusest ja olukord peaks normaliseeruma paari nädala jooksul."