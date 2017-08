Nõmmekad maksavad ühiselt kinni linnavalitsuse ette prahti tassinud Prügi-Uberi trahvi

Juuni algul Tallinna linnavalitsuse ette protesti märgiks prügikotte viinud, end Prügi-Uberiks nimetavatele Elmo Antile ja Tiit Kruusalule määrati kummalegi 400 euro suurune trahv. Viimasele määratud trahvi maksab kogukond ühiselt kinni, Ant aga otsustas karistuse vaidlustada.

Kruusalu ei pidanud vaidlustamist mõistlikuks. "Oleme konsulteerinud erinevate juristidega ja selle asja eduka õigustamise perspektiiv on tagasihoidlik," ütles ta. "Kui ei ole võimalik õiguse ja õigluse vahele võrdusmärki tõmmata, siis on kogukond otsustanud selle trahvi ära maksta."

Trahv tasutakse sellisel kujul, et nõmmekad maksavad selle otse Tallinna linnakantselei kontole, mis on märgitud väärteootsuses, selgituseks kõigil "Pealinna jäätmerepressioonide talumise maks Nõmmel". "Sellisel kujul tasumine riivab nõmmekatel seda õiglustunnet natuke vähem," sedastas Kruusalu.

Tänasega on 10 ja 20 euro suuruste ülekannetega ära makstud juba pea pool trahvist. Kruusalule saadetakse igast ülekandest maksekorralduse koopia. "See raha tuleb kokku, siin tuleb arvet pidada, et ülelaekumist ei tekiks," ütles ta.

Kruusalu sõnul ei mindud temale määratud trahviga kohtusse, et hoida nii aja- kui närviressurssi muude korruptiivsete tegemiste avalikustamiseks, mis prügimajandusega seotud.

Näiteks ei ole Kruusalul seni õnnestunud kätte saada Baltic Waste Managementi (BWM) ja Tallinna Jäätmekeskuse vahel olevat hankelepingut. Kruusalu sõnul teostab linnale kuuluv Tallinna Jäätmekeskus prügiveoõigustega BWMile allhanget, kuna viimane ei suutnud ise prügimajandusega toime tulla.

Lisaks küsis jäätmejaam ühelt elanikult olematu prügiveo eest tasu. Nimelt on üks eakas nõmmekas Kruusalu sõnul suveperioodiks jäätmeveost linnaosavalitsuse otsusega vabastatud. Sellegipoolest esitati talle arve, mis peale pikka kirjavahetust tühistati. Ometi tuli uus maksenõue - 64 senti tühisõidu eest samal perioodil.

Anti otsust vaidlustada väärteomenetlust Kruusalu aktsepteerib. "Hoiame Elmo Antile loomulikult vähegi pöialt ja kus vähegi saame, seal ka aitame. Kui tema võidab, on see kõigi nõmmekate võit," ütles Kruusalu.

Märtsis vihastas paljusid nõmmekaid Tallinna linnavõimu prügiteenuse ülevõtmine nende linnaosas. Elanikke segas kummaline prügiveograafik ning ootamatud lisatasud. Juuni algul viisid Prügi-Uberi eestvedajad linnavalitsuse ette kaks prügikotti. Kalle Klandorf ei mõistnud, et tegu on prügiga ja kutsus kohale pommirühma.