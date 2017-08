Nõmme saab Male tänava

Tallinna linnavalitsus nimetab Nõmme linnaosas paikneva Lootuse põigu ümber Male tänavaks.

Kuigi kohanimeregistris on Lootuse põik näidatud endiselt Lootuse puiesteest Paul Kerese tänavani kulgevana, puudub Lootuse põigul tegelikult ühendus Lootuse puiesteega ja juurdepääs Lootuse põigu aadressidega kinnistutele on Paul Kerese tänavalt. Seoses sellega on Maa-amet märkinud, et tänavanime liigisõna põik ei tohi olla samanimelisest tänavast lahus ja tänavale tuleks määrata uus kohanimi.

Lootuse põiguga seonduvat arutanud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon meenutas, et seoses Lootuse puiestikus toimuvate iga-aastaste maleturniiridega on sinna varemalt kaalutud Male tänava nime. Nimekomisjon toetas Male tänava nime ka praegu, kuna see on lühike, haakub Paul Kerese tänavaga ja sobib malepargina kasutatava Lootuse puiestiku kõrvale.

Nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks ettepaneku nimetada Lootuse põik ümber Male tänavaks, mille Nõmme linnaosa valitsus kooskõlastas 22. mail 2017.

Tänavanime määramisest teavitati ka maaomanikke, kelle aadressi uuest tänavanimest tulenevalt eraldi korraldusega muudetakse. Maaomanikelt vastuväiteid ei laekunud.

Lootuse põik algab Lootuse puiestee ja Kagu tänava ristumiskoha lähedalt ja kulgeb Paul Kerese tänava ning Aate tänava ristumiskoha lähedale.